Sebastien Ogier avaldas, kellest ta tiitliheitluses kõige enam puudust tunneb

Loeb loobus autoralli MMil täiskohaga sõitmisest 2013. aastal, kuid tänavu tegi ta Citroëni eest kaasa kolmel etapil ja saavutas Kataloonias ka esikoha. Järgmiseks hooajaks sõlmis 44-aastane prantslane lepingu Hyundaiga, kelle eest teeb ta 14-st rallist kaasa kuuel.

"Väga kahju, et ta (Loeb) ei tee täisprogrammi, see oleks MMi tiitliheitlusele palju juurde andnud," sõnas Ogier WRC koduleheküljele.

"Aga midagi pole parata. Kuna nad (Loeb ja Hyundai) ei taha täisprogrammi teha, siis see tiitliheitlust ei mõjuta ning me neile ei keskendu. Seega nagu alati, keskendume reaalsetele tiitlinõudlejatele," lisas Ogier.

M-Spordist Citröeni kolinud kuuekordne maailmameister märkis, et hooajaeelsed testid uue masinaga on läinud hästi. "Sihin alati tippu. Olen praeguse olukorraga üsna rahul ning ei pane enda õlule liigseid pingeid. Anname endast parima ja loodetavasti toob see ka tulemuse," lisas ta.

Autoralli uus hooaeg algab juba jaanuari lõpus sõidetava Monte-Carlo ralliga.