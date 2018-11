Sebastien Ogier andis enda tuleviku kohta suure vihje

34-aastane Ogier krooniti tänavu kuuendat korda järjest maailmameistriks, Loebi arvel on rekordilised üheksa tiitlit.

"Kui ma lahkun kaheksa MM-tiitliga, siis on see samuti erakordne. Hetkel on mul neid kuus, üritan võita seitsmenda ja siis vaatame edasi," sõnas Ogier küsimusele, kas Loebi rekord on tema eesmärgiks, vahendab france24.com.

"Mis iganes ka ei juhtuks, elu ei koosne vaid numbritest. Minu arvates on kõige tähtsam lõpetada õigel ajal ja usaldada oma tundeid. Täna ma veel naudin seda, kuid ma ei taha kodustest asjadest kõrvale jääda, sest neid pole hiljem võimalik järgi teha," vihjas Ogier, et lõpetab ilmselt karjääri pärast 2020. aastat, kui lõpeb tema kaheaastane leping Citröeniga.

Kui neli esimest tiitlit võitis Ogier Volkswageniga, siis kahel viimasel aastal jäi ta võitmatuks M-Spordi Fordi roolis.