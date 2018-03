Sebastien Loebi tahetakse täiskohaga WRC-sarja tagasi. Kas üheksakordne maailmameister annab järele?

Üheksakordne autoralli maailmameister Sebastien Loeb naasis pika pausi järel WRC-sarja, kui ta saavutas Mehhikos MM-etapil viienda koha. Seejuures hoidis Loeb vahepeal ka liidripositsiooni. Kõik see pani Citroeni tõsiselt mõtlema ning nii soovitakse Loebi tulevikus veelgi rohkem oma masina roolis näha.

44-aastane Loeb oli viimati WRC-sarjas kaas alöönud 2015. aastal, kui ta sai Monte Carlos kaheksanda koha. Selleks hooajaks lõi ta Citroeniga käed Mehhiko, Korsika ja Kataloonia ralliks. Vähemalt esialgu ei ole mehel plaanis tänavu rohkem WRC-sarjas startida, kuid Citroeni boss Pierre Budar loodab, et ta suudab tuleviku osas prantslase meelt muuta, kirjutab Motorsportweek.com.

“Sõidame selle aasta ära ning pärast Korsika ja Kataloonia rallit (hooaja eelviimane etapp, mis sõidetakse 25.-28. oktoobrini) on meil võimalus taas rääkida. Peame vaatama, mis on seejärel võimalik. Ma ei tea ühtegi tiimi, kes ei tahaks teda täiskohaga sõitjaks. Sama kehtib ka meie kohta,“ sõnas Budar.

Kui Budar annaks justkui lootust ja ka Citroeni esisõitja Kris Meeke loodab, et Loeb naaseb täismahus MM-sarja, siis prantslasel endal on teised plaanid. Tänavu kihutab ta näiteks ka rallikrossi MM-sarjas.

“Praegu sõidan ma Peugeot'i ridades rallikrossi. Ma ei saa kõike teha. Kui ma loobusin WRC-sarjas täismahus sõitmisest, siis mul olid selle jaoks omad põhjused. Need põhjused ei ole muutunud. Praegu osalen ma mõnel etapil ja see on lahe. Siiski ei taha ma kaasa teha tervet MM-sarja. See ei ole plaan,“ sõnas Loeb omalt poolt.

Näiteks augustis toimuva Saksamaa asfaldiralli ajal kavatseb ühekordne maailmameister hoopis rannas aega veeta.