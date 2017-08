Sebastien Loeb välistas WRC sarja naasmise terveks hooajaks

Üheksakordne autoralli maailmameister Sebastien Loeb ei välista MM-sarja naasmist mõneks üksikuks etapiks. Terve hooaja kaasa tegemisest hiljuti Citroeni WRC masinat testinud prantslane huvitatud pole.

"Ma ei välistaks naasmist täielikult, kuid me pole sellest rääkinud. Kindel on see, et kui ma veel mõne ralli teen, siis kindlasti ei tee ma kaasa tervet hooaega. See oleks vaid lõbu pärast, nagu ma olen teinud aeg-ajalt näiteks Prantsusmaa meistrivõistlustel," rääkis Loeb Red Bull TV-le.

Viimati 2015. aasta Monte Carlo rallil WRC autosse istunud Loeb pole suutnud autospordist kaugele hoida, vaid kihutab täiskohaga rallikrossi MM-sarjas. Iga aasta alguses võib teda kohata maailma raskeimal, Dakari rallil.

"Sel hooajal on mul veel neli rallikrossi MM-etappi Prantsusmaal, Saksamaal, Lätis ja Lõuna-Aafrika Vabariigis, samuti Maroko ralli. Lisaks alustame ettevalmistust järgmise aasta Dakari ralliks ning võibolla tuleb kuskil veel mingi testimine. Graafik on üsna tihe, eriti septembris ja oktoobris," ütles ta.

Täna algaval Saksamaa rallil ootab Loeb tulist võitlust Sebastien Ogieri ja Thierry Neuville'i vahel, kel on punktitabelis võrdselt 160 silma. "Neuville tundub olevat hetkel kõige paremas vormis sõitja, kui Soome ralli kõrvale jätta. Aga arvestama peab ka Sebastien Ogieriga, kuna ta on tavaliselt Saksamaal väga hea. Üks neist võidab, ma ei suuda otsustada, kumb. Ilmselgelt hakkavad nad mõlemad hetkeseisu arvestades kõvasti suruma," arvas Loeb.