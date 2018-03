Sebastien Loeb tunnistas, et tegi laupäeval ühe suure vea

Mehhiko MM-rallil liidrikohal sõites rehvi lõhkunud Sebastien Loeb tunnistas, et kaotanuks märksa vähem aega, kui oleks katkise rehviga kiiruskatse lõpuni sõitnud.

Üheksakordne maailmameister kihutas kivile otsa ja lõhkus oma Citroëni vasaku esirehvi 14. kiiruskatsel. Kuna prantslane otsustas koos kaardilugeja Daniel Elenaga ratta kohe ära vahetada, kaotasid nad kaks ja pool minutit.

44-aastane Loeb tunnistas võistluspäeva järel, et oleks pidanud sarnaselt Dani Sordole katkise rehviga katse lõpuni sõitma. Täpselt sama kivi otsa kihutanud Sordo lõhkus samuti vasaku esirehvi, kuid tõi oma Hyundai i20 finišisse kõigest 30-sekundilise kaotusega.

"Ratta vahetamine oli viga. Ma polnud väga kursis, kui kaua need rehvid vastu peavad ja meie instinkt osutus valeks, vahest oli see rallikrossist. Igatahes oleksime kaotanud märksa vähem aega, kui poleks peatunud. Kuid paraku nii need asjad on," sõnas 44-aastane Loeb.

Üldkokkuvõttes on Loeb aga Mehhiko ralli käiguga rahul: "Ausalt öeldes poleks ma enne starti osanud sellist tulemust oodata. Väga julgustav on teada, et ma pole oma sõiduoskusi kaotanud! Lahing oli vägev kuni rehvi lõhkumiseni."

Loeb on enne viimast võistluspäeva viiendal kohal, kaotades liider Sebastian Ogier`le 2.19-ga. Teine on Kris Meeke (+35,9), kolmas Sordo (+46,8) ja neljas Andreas Mikkelsen (+1.28,4).

Ott Tänak, kes oli sunnitud eilse võistluspäeva esimesel kiiruskatsel turbo-süsteemi ootamatu töötamast lakkamise tõttu katkestama, tahab täna MM-punkte jahtida punktikatsel. "Kindlasti valmistume selleks väga hoolega. Mehaanikud panevad juba praegu autole mitmeid uusi osi peale, et see just punktikatseks eriliselt valmis oleks," rääkis Tänak WRC TV-le.