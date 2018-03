Sebastien Loeb tunneb Rootsi ralli teisele mehele kaasa: see on kindlasti frustreeriv

Üheksakordne autoralli maailmameister Sebastien Loeb tunneb Craig Breenile kaasa, sest 28-aastane iirlane peab Mehhiko ralliks oma Citroeni prantslasele loovutama.

Loeb teeb tänavu kaasa kolmel MM-etapil - nädala pärast peetaval Mehhiko rallil ning lisaks Korsika ja Hispaania etappidel.

Kui Loebilt küsiti kommentaari Breeni kohta, kes saavutas eelmisel Rootsi rallil teise koha, kuid Mehhikos starti ei pääse, vastas prantslane: "See on tema jaoks kindlasti frustreeriv. Ta tegi Rootsis väga hea ralli, kuid samas mina neid asju ei otsusta."

"Citroen pakkus mulle võimalust mõneks ralliks ning kuigi mul on kahju, et tema masina ära võtan, nii need asjad lihtsalt on," lisas Loeb Motorsport.com-ile.

Mehhiko etapp sõidetakse järgmisel nädalavahetusel, 9.-11. märtsil.