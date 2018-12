Sébastien Loeb teatas Tänakule kehva uudise

Eelmisel hooajal osales Loeb Citroeni ridades kolmel MM-rallil, uuel hooajal Hyundais teeb ta aga kaasa kuuel etapil. Programmi suurenemise üheks põhjuseks on tõsiasi, et Peugeot' meeskond loobus rallikrossi MM-sarjast, jättes Loebi aasta suuresti vabaks.

"Ma ei tahtnud kõrgel tasemel võistlemist lõpetama ning pidin endale alternatiivi leidma. Võistlemine on mu DNA-s sees, seetõttu võtsin Hyundai pakkumise vastu," rääkis Loeb motorsport.com-ile.

"Mul oli ka teisi valikuid, kuid sisimas olin Hyundai projektis kindel ning ei tahtnud teistega aega raisata."

Prantslase sõnul on ta leppinud uue reaalsusega, kus ta ei olegi enam sõitja number üks ning on nõus meeskonna liidri Thierry Neuville'i heaks tööd tegema.

"Olen pikalt olnud oma tiimis esimene valik ning harjunud võitlema võidu peale, kuid Hyundaiga on minu eesmärgiks võita meeskondlik MM-tiitel ning aidata Neuville'il võita sõitjate karikas. Tema on number üks," rõhutas Loeb.

"Minu WRC karjäär oli viis aastat pausil - mul ei ole enam praeguste tippude kiirust ega teadmisi katsetest. On fantastiline, et Hyundai on mind sellest hoolimata usaldanud. Võtan hea meelega teise või kolmanda sõitja rolli ning sõidan väiksema survega - et meeskonnale punkte tuua."