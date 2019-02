Sebastien Loeb: Rootsi ralli võib olla aasta kõige põnevam etapp

Hyundai piloot Thierry Neuville läheb Rootsi rallile vastu üldarvestuse teise mehena, liidri Sebastien Ogieri (Citröen) järel.

"Monte Carlo ralli oli märk meie potentsiaalist ja ma ei jõua ära oodata, et saaks tagasi võistlusautosse istuda," sõnas Monte Carlos teisena lõpetanud Neuville Hyundai pressiteate vahendusel. "Meie auto on Rootsis alati hea olnud, mis on lubanud meil näidata kiireid aegu jäätunud teedel ja kasutada teeäärseid lumevalle maksimaalselt ära."

"Rootsi on alati väga keeruline väljakutse," rääkis eesootavast etapist üheksakordne maailmameister Sebastien Loeb. "See võib olla hooaja kõige põnevam etapp, kui saame sõita jäisel teel heades tingimustes ja päikeselise ilmaga."

"Kui lumi on vihma tõttu sulamas, on ees väga keerulised sõiduolud. Loomulikult loodame head ilma," lisas Loeb.