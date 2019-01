Sebastien Loeb peab Neuville`i MM-tiitli suursoosikuks

Mullu Citröeni eest sõites Kataloonias võidutsenud Loeb sõlmis tänavuseks aastaks lepingu Hyundaiga ning lööb kaasa kuuel rallil, sealhulgas hooaja avaetapil Monte Carlos.

Kui Loebil paluti oma uusi tiimikaaslaseid - Neuville`i, Andreas Mikkelseni ja Dani Sordot - iseloomustada, vastas prantslane: "Thierry on viimastel aastatel sõitjana kõvasti edasi arenenud ja on väga tõsine MM-tiitli kandidaat. Andreas on samuti oma kiirust näidanud, Danit tean ma jälle kõige enam, sest oleme WRC-sarjas varem meeskonnakaaslased olnud."

Hyundai lootuste kohta märkis Loeb: "Mulle oli liitudes selge, et see masin on konkurentsivõimeline, sest ta oli seda juba 2018. aastal, kui tiim võitles MM-tiitli eest hooaja lõpuni välja. Kõik see lisab täiendavaid lootusi."

Neuville sõnas omalt poolt taas, et mullu jäi tema tiimikaaslaste panus kesiseks. "Peame iga oma ekipaaži tugevust edasi arendama. Eelmisel aastal võitlesime kõvasti, kuid sellest jäi väheks," rääkis belglane.

Hooaja avaetapp Monte Carlos algab juba järgmisel nädalal.