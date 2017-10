Sebastien Loeb: Ogier on tänavu olnud kõige nutikam sõitja

Walesi rallil on kohal ka üheksakordne maailmameister Sebastien Loeb, kes töötab seal Red Bull TV külalisreporterina. Prantslane hindas pikemas intervjuus MM-sarja hetkeolukorda.

"Arvan, et Ogier on head tööd teinud. Ta pole alati kõige kiirem olnud, aga ta on kõige targemalt kontrollinud punktitabelit. Vahel sõidab ta rohkem punktide kui võidu peale, kuid nii see käibki," ütles Loeb.

"Tema jaoks on [Elfyn] Evansi juhtimine hea, sest nii on tema rivaalide jaoks laual vähem punkte. Seega ta on heas seisus."

Walesi ralli hetkeseisu kohta ütles legend: "Evans on siiani väga kiire, kiirem kui keegi teine. Kindlasti on tal väike eelis rehvide näol, kuid hetkel on tal hea võimalus võtta kodurallil oma esimene WRC võit. Kuid pikk tee on veel minna. Teame, et katsed on siin päris keerulised. Võitlus Ott Tänaku, Thierry Neuville'i ja Sebastien Ogieri vahel on veel lahtine. Kõik nad tahavad teist kohta ning enne lõppu võib kõike juhtuda. Raske on ennustada, aga tuleb pikk ja põnev ralli."

Lõpetuseks küsiti ka tema enda comeback'i kohta. "Kas minu naasmise tõenäosus on olemas? Jah. Kas on tehtud mingeid otsuseid? Ei. Hetkel on rallikross Peugeot'ga minu põhiprogramm, see on selge. Kui mul selle kõrvalt aega jääb ning mul ja Citroenil on huvi, siis miks mitte teha üks või kaks või kolm rallit?" vastas Loeb.