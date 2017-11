Sébastien Loeb naasebki tõenäoliselt autoralli MM-sarja

Seitsmekordne autoralli maailmameister Sébastien Loeb tuleb suure tõenäosusega uuel hooajal mõnel üksikul MM-rallil starti - esimese sõidu peaks legendaarne prantslane tegema Mehhikos.

43-aastane Loeb testis suvel Citroeni ralliautot ning kuigi tema põhifookus on Peugeot'ga rallikrossi MM-sarjas ja Dakari rallil osalemine, teeb ta kõigi eelduste kohaselt uuel aastal kaasa ka mitmel WRC etapil.

Esimeseks selliseks tõotab kujuneda MM-kalendri kolmas etapp Mehhikos, kus Loeb võitis omal ajal kuus aastat järjest. Monte Carlo ralli ajal on Loeb seotud Dakari ralliga, teine etapp Rootsis toimub samal ajal Peugeot' testiperioodiga, kirjutab Autosport.

Citroeni tiimipealiku Yves Mattoni sõnul on praegu aga liiga vara, et midagi kindlas kõneviisis välja hõigata. "Meie sõitjatest on praegu veel vara rääkida, aga loodamet paari nädala jooksul asjad paika saada. Oleme Loebiga järgmise hooaja osas läbirääkimistes. Ainus asi, mille me koos otsustasime, on see, et Monte Carlos ta starti ei tule. See aga ei tähenda, et ta järgmisel hooajal üldse ei sõidaks."