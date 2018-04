Sebastien Loeb naaseb MM-sarja täiskohaga sõitjana?

Citroeni WRC-meeskonna tegevjuhi Linda Jacksoni sõnul sõltub Sebastien Loebi täiskohaga sõitjana MM-sarja naasmine vaid üheksakordsest maailmameistrist endast.

Loeb võitis eelmisel nädalal Korsika ralli kiiruskatsetest lausa veerandi, kuigi osales viimati sellel rallil kümme aastat tagasi ja loobus MM-sarjas osalemisest juba 2012. aastal.

Suurepärast kiirust näidanud Loebi ilusa ralli rikkus reedene teelt väljasõit, kuid laupäeval rajale naastes võitis ta kuuest kiiruskatsest kolm.

Küsimusele, kas ta kaaluks Loebi palkamist täiskohaga sõitjaks, vastas Citroenii juht Jackson Autospordile: "Te peate seda küsima hooaja lõpupoole. Kuid see (täiskohaga naasmine) sõltub täielikult Sebastienist ning tema valikutest."

44-aastane Loeb, kes lõi kaasa ka Mehhiko rallil, osaleb tänavu veel vaid oktoobrikuisel Kataloonia etapil. Kas Loeb võiks suvel kihutada ka Saksamaa rallil? "Sebastienil on tänavu kolm rallit, need on tema kalendris," vastas Jackson.

Tiimijuht lisas, et Loebi palkamine kolmeks etapiks Craig Breeni asemele on end igati õigustanud. "Tegime hooaja alguses õige otsuse. Paljud küsisid toona, kas see on ikka õige samm. Ma arvan, et me näitasime nende rallidega, et see koostöö sujub väga hästi."