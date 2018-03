Sebastien Loeb: mul pole õrna aimugi, kui kiire ma Mehhikos olen

Üheksakordne autoralli maailmameister Sebastien Loeb ütles sel nädalal sõidetava Mehhiko ralli eel, et tal pole õrna aimugi, kui kõrgete kohtade eest ta suudab kaasa rääkida.

Loeb sõidab tänavu kolmel MM-etapil Citroëni meeskonna eest ning suure tagasituleku teeb ta just Mehhikos. Lisaks osaleb prantslane Korsika ja Hispaania etappidel.

"Mehhiko ralli on mulle alati väga meeldinud, seega on mul suur lootus, et saan selle suurepärase C3 WRC masinaga neid kiiruskatseid nautida," rääkis Loeb, vahendab thecheckeredflag.co.uk.

"Aga ma olen samasuguses teadmatuses nagu kõik teised - kuigi loodan olla enam-vähem kiire, pole mul mingit ettekujutust, mis seisus ma teiste sõitjatega võrreldes olen. Olukord on väga põnev ja ma ei suuda rallit ära oodata," tunnistas 2012. aastal MM-sarjast lahkunud prantslane.

Viimased testisõidud pakkusid Loebile igatahes rahuldust: "Ei tohi unustada, et tegemist on MM-sarjaga ja teised sõitjad pole viimased aastad paigal seisnud, aga meie hiljutised testid läksid tõesti hästi."

Mehhiko ralli algab 9. märtsil.