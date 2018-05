Sebastien Loeb kommenteeris Meeke`i vallandamist ja enda tulevikku

Üheksakordne autoralli maailmameister Sebastien Loeb andis selgesõnaliselt teada, et ei soovi eelmisel nädalal vallandatud Kris Meeke`i asemele Citröeni põhisõitjaks asuda.

44-aastane Loeb on tänavu Citröeni eest teinud kaasa kahel MM-rallil ning tuleb stardijoonele veel ka oktoobris Kataloonia etapil.

"Töötan praegu rallikrossi MM-sarjas. Ma ei taha täiskohaga WRC naasta, mul pole selleks motivatsiooni," välistas Loeb, et temast võiks saada Meeke`i täiskohaga asendaja.

"Minu jaoks ei muutu midagi sellest, et Meeke ei sõida enam Citröenis. Ma ei kavatse rohkem autorallisid oma kalendrisse lisada," rõhutas prantslane. "Olen Hispaanias stardis, kuid see on ka kõik."

Loeb lisas, et võib Citröeni rohkem aidata vaid testisõitudel. Seega lõpetab Citröen tänavuse hooaja ilmselt kahe sõitjaga - Craig Breeni ja Mads Östbergiga.