Sebastien Loeb kardab Korsika ralli uusi teid: pean igat katset avastama

Eelmisel Mehhiko rallil üle aastate MM-sarja naasnud Sebastien Loeb ei usu, et suudab Korsika etapil kõige kõrgemasse mängu sekkuda.

Üheksakordne maailmameister näitas Mehhikos suurepärast kiirust, kuid pidi rehvi purunemise tõttu lõpuks viienda kohaga leppima. Kuna Korsika rallil, kus Loeb sõitis viimati 2008. aastal, on rajad tänaseks 70% ulatuses muutunud, ei julge prantslane endale suurt edu ennustada.

"Raske öelda, mida ma võin suuta," sõnas Loeb Autospordile. "Olen asfaldil alati kõrges konkurentsis olnud ja loodan, et ka seekord on nii. Teisalt on Korsika ralli minu jaoks sel aastal täiesti uus. Ma pean iga katset avastama ja see on mulle ebasoodne."

Hiljutiste testisõitude kohta ütles Loeb: "Tundsin end autos üsna hästi. Sellest oli suur abi, et tegin Mehhikos kaasa, isegi kui see ralli oli kruusal. Olin seetõttu juba rohkem kohanenud kui esimesel kruusatestil."

"Auto oli küll pisut alajuhitav ja teeme selle nimel tööd, aga üldiselt oli kõik okei," lisas aastatel 2005-08 neli Korsika rallit järjest võitnud Loeb. Prantslane teeb tänavu veel kaasa ka oktoobrikuisel Kataloonia rallil.

Korsika ralli sõidetakse 5.-8. aprillini.