Sebastien Loeb jäi Mehhikos 2000 euro võrra vaesemaks

Üheksakordne maailmameister Sebastien Loeb (Citroen) eksis ühe lihtsa reegli vastu ja pidi Mehhiko rallil tasuma 2000-eurose trahvi.

Mäletatavasti jäi Loeb eile 14. katsel keset teed rehvi purunemise tõttu seisma. Prantslane tormas esimese asjana koos kaardilugeja Daniel Elenaga autost välja rehvi vahetama, jättes ühe lihtsa liigutuse tegemata.

Reeglid näevad ette, et katsel seisma jäänud ekipaaž peab minuti jooksul aktiveerima OK-nupu, andmaks märku, et meestega on kõik korras. Seda isegi tänapäeval, kui helikopterist ja autost näidatakse otsepilti.

Kohtunikud otsustasid, et kuna Loeb on FIA kõrgeima prioriteediga piloot, peab ta Elenaga kahepeale tasuma 2000-eurose trahvisumma. Kohtunike dokumendis on kirjas, et asjaosalistele anti võimalus isegi juhtunut selgitada, kuid tiimi koordinaator vabandas Loebi välja väitega, et see oli tema esimene ralli selliste reeglitega.

Põhjendatud otsusest võib välja lugeda, et Loeb ja Elena pääsenuks kergemalt, kui nad oleksid kasvõi tunnistanud, et unustasid lihtsalt OK-nuppu vajutada, aga rohkemat ei tahtnud tiimi esindaja öelda.

2000 eurot trahvi sai ka Hyundai belglasest piloot Thierry Neuville, kelle autol oli ühendamata jäänud FIA turborõhu andur.