Sebastien Loeb imestab, miks ta Neuville`ile nii palju kaotas

Kui Neuville kaotas võitnud Sebastien Ogier`le 2,2 sekundiga, siis samuti Hyundai rooli keeranud Loeb kaotas juba kahe minuti ja 28 sekundiga.

"Üldiselt läks hästi, aga oli perioodi, millega ma pole rahul. Pean masinat rohkem tundma õppima," sõnas mullu Citröenis sõitnud Loeb, vahendab Rallit.fi.

"Tegelikult mul ei olnud tänavuse etapi eel suuri ootusi. Ma pole lihtsalt siin neljanda kohaga harjunud," lisas seitsmel korral Monte Carlos võidutsenud Loeb. "Aga nagu ma ütlesin, peame tööd tegema, et masinat paremini mõista."

Eriti pettunud oli Loeb viimase võistluspäeva üle. "Pühapäevane kiirus asfaldil polnud minu tasemele vastav. Peame selgusele jõudma, miks nii juhtus."

"Teadsime, et Ott (Tänak) ja Toyota on tugevad. See oli teada juba eelmisest hooajast. Samuti näitas Krisi (Meeke) kiirus punktikatsel, et neil on võimas pakett. Kõige enam tekitab küsimusi suur kaotus Thierry`le (Neuville), sest meil on sarnane masin. Tahaksin sellest aru saada," jätkas Loeb ja lisas: "Vahest peab seda masinat juhtima pisut teisiti, kui mina olen harjunud."