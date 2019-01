Sébastien Loeb ei usu, et ta Monte Carlos kõrgesse mängu sekkuda võiks

Loeb ja tema kaardilugeja Daniel Elena lõpetasid alles eelmisel neljapäeval Peruus pika ja kurnava Dakari ralli ning lendasid vaid mõned tunnid pärast seda Euroopasse, et nädalavahetusel Prantsuse Alpides Hyundaid esimest korda testida.

"Monte Carloga alustamine saab olema keeruline," sõnas Loeb Autospordile. "See on etapp, kus olen varem korduvalt edukas olnud, kuid seekord on katsumus täiesti uus, uue meeskonna ja uue autoga. Mul on vaid 10 kilomeetrit legendi, mida saan varasemast kasutada - kõik muu on uus, mis teeb selle kõige veel põnevamaks."

44-aastase ralliässa sõnul võib ta hoolimata väga tihedast ajagraafikust testimistega rahule jääda. "Uue meeskonna ja uue auto avastamine on midagi, mida ma pole pidanud väga ammu tegema, aga test oli produktiivne. Hyundai i20-ga oli mõnus sõita, saime hea tunde kätte ja üritame selle väikese ajaga teha kõik võimaliku, et ralliks hästi ette valmistuda."