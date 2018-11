Sebastien Loeb andis uue hooaja plaanide kohta vihje

Loeb lõpetas rallikrossi MM-sarja hooaja viimase etapi Lõuna-Aafrika Vabariigis kolmandana. Prantslane sai aasta jooksul ühe etapivõidu ning oli kokkuvõttes neljas.

"Olen selle etapi ja terve hooajaga väga rahul. Ka üks võit on ikkagi võit," teatas Loeb pressiavalduse vahendusel.

Kuigi Loeb pole uue hooaja plaane veel avaldanud, andis ta selge vihje, et teeb ka 2019. aastal kaasa autoralli MM-sarjas, kirjutab Rallit.fi. Tänavu osales ta Citröeni eest kolmel etapil ning saavutas Kataloonias esikoha.

"Ma ei tea, mida ma uuel hooajal teen. Peugeot loobumine oli halb uudis, aga me leiame uusi väljakutseid," teatas 44-aastane Loeb ja lisas: "Räägin oma uskumatust seiklusest Peugeot`ga, sellest sarjast ning oma tulevikust järgmise nädala kolumnis."

Hetkeseisuga on teada, et Loeb lööb järgmisel aastal kindlasti kaasa Dakari rallil, kus osaleb Peugeot masinaga, aga erasõitjana.

Citröeni rallimeeskond on teada andnud, et soovib Loebiga igal juhul jätkata. Praegu on neil käed löödud kahe sõitjaga - maailmameistri Sebastien Ogier ja Esapekka Lappiga. Meeskond on Craig Breeniga lepingu pikendamist edasi lükanud just Loebi tõttu, kellelt oodatakse pakkumisele vastust.