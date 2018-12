Samamoodi jätkates vabaneb 2020. aastaks WRC-sarjas väga magus positsioon

Penasse märkis, et Mikkelseni esitused 2018. aastal olid ebarahuldavad ja samamoodi jätkates võib ta 2020. aastaks suu lepingust puhtaks pühkida.

Hyundai meeskond on juba praegu 2020. aastasse vaatama hakanud. Tolleks hooajaks on meeskonnal leping olemas tiimi liidri Thierry Neuville'iga ning Sebastien Loeb'iga. Neuville'il on Hyundaiga kehtiv kolme aasta pikkune leping ehk ta sõidab Lõuna-Korea autotootja ridades veel ka 2021. aastal.

Arvestades, et Loeb ei soovi suure tõenäosusega täishooaega kaasa teha, siis on selge, et 2020. aastaks on Hyundais veel poolteist vaba kohta. Kui Mikkelseni 2019. aasta hooaeg peaks ebaõnnestuma, siis asub Hyundai turul ringi vaatama ning otsima Neuville'i kõrvale teist täiskohaga pilooti.

Arvestades, et kõikidel Toyota sõitjatel (Ott Tänak, Jari-Matti Latvala ja Kris Meeke) on praeguse seisuga lepingud ainult algavaks hooajaks, siis võib Hyundai hakata võimaluse korral ka nende suunas piiluma.

Kuuekordset maailmameistrit Sebastien Ogier'd Hyundai jahtida ei saa, kuna temal on Citroeniga kehtiv kontraht ka 2020. aastaks.