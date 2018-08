Saksamaa ralli liidrikohta hoidev Ott Tänak: meile väga sobiks, kui Ogier üle pingutaks!

WRC All Live'ile antud põgusas intervjuus tõdes Tänak, et hommikune ring oli tal ootamatult keeruline.

"On olnud raske hommik. Teadsime, et see tuleb eilsest täiesti erinev, aga minu jaoks oli palju uut, mida õppida. Meil oli tõesti rütmi leidmisega raske," sõnas Tänak.

"Teen kõik, mida suudan. Tean, et suudaksime olla veel paremad. Hommikul oli meil palju alajuhitavust, mis võttis mult enesekindlust pisut ära. Loodetavasti saame tunde autos paremast."

Sébastien Ogier tunnistas, et ei ole veel alla andnud ning tahab Tänakule lahingu anda. "Mulle väga sobiks, kui ta limiidi peal sõidab ja sellest üle läheb!" naeris Tänak. "Meil tuleb igatahes kõva võitlus ja saab põnev olema."

Sünnipäevalapse Martin Järveoja sõnul ei olnud hommikune ring küll päris muretu, kuid millegi üle otseselt nuriseda ka ei olnud. "Hommikul ei olnud rütm võib-olla kõige parem, aga viimasel katsel oli tunne juba etem," rääkis Järveoja.