Saksamaa ralli läks kalliks maksma: FIA määras Hyundaile 30 000 euro suuruse trahvi

Huttuneni Hyundail mõõdeti ratta laiuseks 229,5-230 mm, kuigi lubatud on 228,6 mm, kirjutab Rallye-Magazin. Seetõttu peab Hyundai meeskond kohe ära maksma 10 000 eurot, ülejäänud 20 000 on karistuseks määratud tingimisi ning läheb käiku juhul, kui enne hooaja lõppu samasugune rikkumine veel avastatakse.

Meeskond tõi selgituseks, et nad said sellised veljed aasta alguses tarnija käest ning piirnormi rikkumine avastati alles hiljem. See aga ei selgita, miks sama eksimusega juba mitmendat korda vahele jäädakse: Korsika rallil määrati Hyundaile selle eest hoiatus.

Rally2 süsteemis võistluse lõpetanud Huttunen sai Saksamaa rallil üldarvestuses 27. koha.