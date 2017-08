Saksamaa ralli: kes läheb liidriks ja mitu viinapuud hävib?

Neljapäeva õhtul publikukatsega algav Saksamaa ralli võib avada kas Sebastien Ogierile või Thierry Neuville’ile tee MM-tiitlile. Aga võib ka mitte, kui mõlematel kehvasti läheb, ja siis saavad võimaluse lähimad jälitajad – Ott Tänak ja Jari-Matti Latvala.

Ott Tänaku arvates on Saksamaa ralli asfaldil toimuvatest MM-etappidest ägedaim. Latvala seevastu peab võidusõitu ülimalt keeruliseks. „Oleks justkui kolm erinevat asfaldirallit,“ selgitas ta maailma meediale. „Reedel ootavad meid viinamarjaistanduste vahel kulgevad rohkete kurvidega kitsad lindid, laupäeval kihutamine Baumholderi sõjaväebaasis, kus asfalt on paiguti erinev ning teed ääristavad betoonblokid – hinkelstein'id. Pühapäevane finaal sõidetakse põlluvaheteedel, mis on räppa täis ja muutuvad vihmaga ohtlikult libedaks.“