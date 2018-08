Saksa portaal: Sébastien Ogier'l tuleb valida kahe meeskonna vahel, otsustamisel on tähtis ainult üks aspekt

Ogier' leping M-Spordiga saab selle aasta lõpus läbi ning järgmisteks hooaegadeks pole ta veel ühegi tiimiga käsi löönud. Rallye-magazini väitel on reaalseteks variantideks vaid M-Sport ja Citroen.

Sealjuures on Ogier viimaste rallide jooksul pidevalt pildunud vihjeid, et ta pole M-Spordi auto kiirusega rahul. Saksamaa rallil ei hiilanud samas ka Citroen, kes on endiselt Ogier' teenetest äärmiselt huvitatud.

"On päris selge, et minu jaoks on prioriteet number üks see, et auto oleks konkurentsivõimeline," sõnas Ogier. "Lähenen tasapisi oma karjääri lõpule ning kui ma kellegagi uue lepingu teen, on see mu viimane leping. Seetõttu tahan, et see oleks võimalikest variantidest parim."

Kuigi prantslane on varem rõhutanud, et tema jaoks on oluliseks väärtuseks ka järjepidevus, ei ole ta veel ka oma tulevikku M-Spordiga sidunud. "Minu jaoks ei ole oluline rohkem raha teenida, tahaksin võimalust veel võidu peale sõita. Seetõttu teen oma otsuse selle järgi, kus saan istumise alla kõige parema auto."