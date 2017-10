Saatuslik kivi: kodupubliku lemmik ja Mikkelsen väljas, ka Tänak sai paugu

Nii Sordo kui ka Mikkelsen sõitsid sama kivi otsa ning lõhkusid auto roolisüsteemi.

Samas kurvis sõitsid vastu sama kivi ka Ott Tänak ja Mads Östberg. Nii Tänak kui ka Östberg tulid aga katse lõpuni. Tänak näitas seejuures 12. kiiruskatsel koguni 2. aega, kui ta jäi Sebastien Ogier'le alla kõigest 0,6 sekundiga.

"Sõitsime sama kivi otsa mis Sordogi. Meil olid mõned probleemid, aga sellega on nüüd korras, viimast katset see enam ei mõjuta," sõnas Tänak ralliraadiole oma auto seisundi kohta.

Bad news for the Hyundais Neuville with problems this morning and both Sordo and Mikkelsen now out on the same corner !! 👎— Tom Wood (@TomTomRallyNav) October 7, 2017