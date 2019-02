Rootsi rallil taas liidriks kerkinud Tänak: olen õnnelik, oli tore hommik toredates tingimustes

Tänak edestab lõunapausi ajaks Andreas Mikkelseni 33,8 sekundiga. Hommikul eestlasega võidelnud Teemu Suninen tegi 10. katse lõpus eksimuse ning kaotas ligi poolteist minutit.

Kui laupäeva esimesel kahel katsel oli Tänak lähedal isegi katsevõidule, siis kolmandal, kui oli juba teada, et üldedu on suhteliselt suur, võttis saarlane rahulikumalt.

"Olen õnnelik. Veel üks tore hommik toredates tingimustes. Sain sõitmist nautida, millegi üle kurta ei saa. Me ei pidanud maksimaalselt suruma, aga rütm oli hea," rääkis Tänak.

Eestlase seljataga käib kibe konkurents - kohad kolmandast kuuendani on vaid kaheksa sekundi sees.

"Näen, et neil on omavahel kõva võitlus käimas, aga meil on oma töö teha. Arvan, et ka seda kemplust on põnev jälgida."