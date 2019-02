Rootsi ralli võit tegi Ott Tänakust WRC-sarjas eksklusiivse klubi kaheksanda liikme

Tänakul on kirjas neli võitu kruusarallidelt (2017 Sardiinia, 2018 Argentina, Soome, Türgi), kaks võitu asfaldilt (2017-2018 Saksamaa) ning nüüd üks võit lumel (2019 Rootsi).

MM-sarja ajaloos ei ole palju sõitjaid, kes on suutnud sellist mitmekülgsust näidata: kui välja arvata etapid, mis on toimunud pooleldi ühel ja pooleldi teisel pinnasel (näiteks viimaste aastate Kataloonia rallid ning suurem osa Monte Carlo etappe), on varem kolmel erineval pinnasel võita suutnud vaid seitse sõitjat, neist viis tükki on tulnud ka maailmameistriks.

Ott Tänak kuulub nüüd ühte klubisse selliste meestega nagu Ari Vatanen, Tommi Mäkinen, Petter Solberg, Sébastien Loeb, Sébastien Ogier, Jari-Matti Latvala ja Thierry Neuville!