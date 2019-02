Rootsi ralli võidu poole liikuv Ott Tänak: sõidame hea rütmi ja hea autoga. Naudime!

Tänaku edu Andreas Mikkelseni ja Esapekka Lappi ees on pühapäevase võistluspäeva eel 54,5 sekundit.

"Olen väga rahul. Eile oli meil kõvasti tööd, et sellisesse positsiooni jõuda, täna oleme tänu sellele aga väga hea rütmi ja hea autoga sõitnud, lausa sõitmist nautinud. Kõik on korras, auto töötab hästi ja see teeb meie elu lihtsaks."

Saarlase sõnul ei pea ta liidrikohal olles endast maksimumi andma, homme loodab ta tulemuse vormistada. "Meie asendis saame olukorda kontrollida ja rahulikumalt sõita. Tundub, et homme läheb külmemaks, nii et saame viimase kolme katse ajal jää peal lõbutseda. Kui punktikatselt ka paar punkti võtta, oleks kõik väga kena."