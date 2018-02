Rootsi ralli peakorraldaja vastas Tänaku teravatele kommentaaridele

Rootsi ralli peakorraldaja Glenn Olsson andis WRC TV-le intervjuu, kus puudutas ka Ott Tänaku neljanda kiiruskatse lõpus antud väga teravaid kommentaare.

Tänak oli neljanda katse järel ralli korraldajate peale tulivihane, sest pidi stardijärjekorras teise sõitjana läbima teele kogunenud lahtist lund.

""Ralli korraldajad võivad kuradile käia!" põrutas Tänak ausalt. "Viimase kuue kilomeetri peal pole sahk üldse käinud. Niigi on raske raja peal üks esimesi olla, nüüd tehakse veel niimoodi. Olime kogu aeg lume sees, isegi R2-klassi autod on meist kiiremad. Kas nad [korraldajad] on nüüd siis õnnelikud?"

WRC TV-le antud usutluse käigus küsiti Glenn Olssoni käest kommentaari ka Tänaku ütlustele.

"Ma arvan, et sõitjad võiksid aru saada, milline on olukord ka meie jaoks, kui lund sajab. Sellisel juhul võib vabalt ühe tunniga kümnesentimeetrine kiht maha tekkida," selgitas Olsson.

"Meil ei ole endiselt selliseid lumesahkasid, mis suudaksid sõita nii kiiresti kui ralliautod, seega peame tee puhtaks ajama paar tundi enne esimese auto rajale tulekut. Selle ajaga võib tee peale vabalt 20 sentimeetrit lund tulla - mida me siis teha saame? Me isegi ei tohi katsete vahel lumesahaga peale minna ning lumesadu peatada me ei suuda."