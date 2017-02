Delfi toob homme Rootsis algava autoralli MM-sarja teise etapi lugejate ja vaatajateni põhjaliku kajastusega, mis tipneb pühapäevase kokkuvõtva stuudioga.

Hooaja avaetapil Monte Carlos kolmandatena poodiumile roninud Ott Tänak ja Martin Järveoja saavad Rootsi talverallil taas uue Ford Fiesta proovile panna, omavahelist koostööd lihvida ja mis seal salata – kõigi lootuste kohaselt ka kõrges mängus kihutada.

Nagu Monte Carlos, on Eesti Päevaleht ja Delfi kohal ka nüüd Lääne-Rootsis, kust reporter Karl Rinaldo vahendab koju sõitjate arvamusi ja ralli telgitaguseid. “Ott Tänaku naasmine M-Spordi meeskonda ja edukas avavõistlus on tõestanud – publiku huvi tema tegemiste vastu on äärmiselt suur. Sestap hoiame ralli MM-sarja kajastusi ja lisaväärtuste pakkumist kõrgendatud tähelepanu all,“ märkis Delfi ja Eesti Päevalehe sporditoimetuse juhataja Andres Vaher. „Mõistagi leiab meie keskkonnast võistluspäevadel otseblogi, kuhu koondub kiireim info, arvamused, pildid ja videomaterjal.“

Stuudiot juhib Marek Lindmaa

Uuendusena saab alates selle nädala pühapäevast iga ralli lõpus eetriküpseks Delfi rallistuudio. Seda hakkab juhtima Marek Lindmaa, võõrustades stuudios mitmeid tuntuid külalisi.

“Marek Lindmaa juhitav rallistuudio sünnib parimate jõudude koostöös. Lindmaa autospordi alane teadlikkus ja pädevus loovad kindlasti korraliku aluse, et rallihuvilisteni jõuaks võimalikult huvitav ja asjatundlik sisu. Pakume kindlasti kõikidele rallihuvilistele põnevat lugemist terve nädalavahetuse vältel,” ütles Ekspress Meedia turundusjuht Lauri Toomsalu.

Põnevust lisavad veel mitmed olulised tegurid: MM-sari on tervikuna läbi teinud suured muutused, vaieldamatult vürtsitab olukorda tõsiasi, et Tänaku meeskonnakaaslane on neljakordne maailmameister Sebastien Ogier isiklikult.

Rootsi ralli kestab neljapäevast pühapäevani. Põhjalikuma info, ajakava ning ralli ajal tulemused ja otseblogi leiad aadressilt www.delfi.ee/wrc.