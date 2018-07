Roland Poom sai elu esimesel MM-rallil kinnitust, et potentsiaali JWRC sarjas sõitmiseks on

Soome MM-ralli jätkus pühapäeval nelja kiirukatsega ning ees ootasid viimased 45,72 katsekilomeetrit. Roland Poom – Ken Järveoja (Ford Fiesta R2T), kes laupäeval sõitsid välja esiveoliste TOP4 aegasid ja korra ka kolmanda resultaadi, alustasid viimast võistluspäeva seitsmenda ajaga. Sealt edasi jätkasid eestlased stabiilses tempos ning lõpetasid ralli kolme järjestikuse kuuenda ajaga.

„Ralli viimane päev oli täitsa ok, katsed lahedad ja rahvast palju. Jätkasime omas tempos sõitmist, kuskile võitma ei läinud. Häiris natuke positiivselt kirja saanud legend, mida pidime esimestel läbimistel parandama, aga eks see on kogemuse teema. Auto on päeva lõpuks terve ja ise enamvähem rahul. Saime viimase kahe päevaga kinnitust sellele, et potentsiaali võitlemiseks JWRC sarjas meil on,“ võttis Roland Poom oma karjääri esimese MM-ralli kokku.

Kui reedene ebaõnnestunud võistluspäev välja arvata, mille rikkus avakatsel purunenud radiaator ning laupäeva avakatsel tehtud rehvivahetus, siis saab oma elu esimest MM-rallit sõitnud Roland kindlasti oma sõiduga rahul olla ning selle pealt on väga hea edasi minna. Soome ralli kokkuvõttes said Roland ja Ken 49. koha ning esiveoliste arvestuses oli eestlaste koht 16.

Järgmise stardi teevad Roland Poom ja Ken Järveoja augustis sõidetaval kodusel Lõuna-Eesti rallil.