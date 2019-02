Roland Poom avab Rootsis JWRC MM-hooaja: proovime leida oma tempo

Tänavu on sarjas osalemas ka Roland Poom ja Ken Järveoja. Poomi jaoks on see tema karjääri teiseks MM-stardiks ja JWRC klassi debüüdiks. Järveojal on varasemalt ette näidata 18 starti, milles 13 olnud just JWRC klassis.

Mõlemal mehel on ees ootamas esimene Rootsi ralli start. Tänaseks on Rolandil ja Kenil rajaga tutvutud ning nüüd ollakse juba stardipoodiumi ja avakatse ootuses.

"Kirjutamisel olid olud väga head, eriti reedeste katsete olud, mis asuvad rohkem põhja pool. Üldiselt on teed väga lahedad ja loodetavasti olud püsivad enamvähem okeid, et teistel läbimistel meil, kui tagant startijatele ka teed alles jääks. Hetkel lubab sula, aga eks aeg näitab mis tuleb," sõnas Roland peale rajakirjutamist.

"Minu jaoks on tegemist esimese Rootsi ralliga, seega alustame oma tempoga ja proovime leida tempo, millega tunneme ennast mugavalt," jätkas Poom.