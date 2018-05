Rivaalid tunnevad end Tänaku kiirusest häbistatuna

Argentina rallil Ott Tänaku järel teisena lõpetanud Thierry Neuville tunnistas, et kuigi jäi teise koha punktidega rahule, oli allajäämine Toyotale lausa häbiväärne.

Tänak domineeris eelmisel nädalavahetusel sõidetud Argentina rallit, võites 12-st esimesest kiiruskatsest lausa kümme. Kuigi eestlane tunnistas, et andis ralli teises pooles kiiruses järele, võitis ta Hyundai esinumbrit Neuville`i ikkagi kindlalt, 37,7 sekundiga.

Neuville oli rõõmus, et Hyundai tegi võrreldes Korsika ralliga arengus tubli sammu edasi, kuid kurtis, et allajäämine Toyotale on liiga suur.

"Ma pole kahe esimese päeva üle õnnelik, sest me ei suutnud siis võita ühtegi kiiruskatset. Ja seda vaatamata sellele, et ma surusin täiega," rääkis Neuville, vahendab Autosport.

"Toyota on teinud suure arengusammu ja tundub väga tugev. See on meie jaoks häbistav," lisas 29-aastane belglane.

Üks teine Toyota rivaal ütles Autospordile, et erilist muret valmistab neile Yarise mootor ja konkurentide kiirus kurvides. "Uurisime Korsika ralli järel andmeid. Selle masina (Yaris) kiirus vahemikus 75-150 km/h on lihtsalt uskumatu."

Järgmine MM-etapp, mis kihutatakse Portugalis, algab 17. mail.