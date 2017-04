Rein Luik: põnev algus ja mure Fordi töökindluse pärast

Kui pärast WRC-sarja kolmandat etappi Mehhikos võis tõdeda, et kolm erinevat võitjat kolme erineva automargiga kruvivad pinget, siis Korsika ralli järel on võidurõõmu kogenud kõik neli MMil osalevat autotootjat ja esikohad on kirjas neljal erineval sõitjal. Põnevus kasvab ja väljavaated tasavägiseks heitluseks MM-tiitlile on suurepärased.

Thierry Neuville’i võit oli igati teenitud, hoolimata sellest, et avapäeval jäi belglasel veidi puudu Kris Meeke’i kiirusest, ja et Sebastien Ogier oli kimpus Ford Fiesta tehniliste probleemidega. Hyundai tänavune i20 WRC pole mitte ainult kiire, vaid ilmselgelt ka kõige töökindlam auto. Eks näitas seda ka Dani Sordo kolmas koht. Lisaks ei esinenud ühelgi kolmest Hyundai autost suuremaid tehnilisi probleeme.

Seda enam teeb veidi murelikuks M-Sport võistkonna Ford Fiesta autode olukord. Kui hooaja algus tundus kõik eeskujulik ning Ogier’i ja Tänaku suurepärased etteasted tõid kõrgeid kohti, siis Mehhikos oli Elfyn Evansi autol vaja vahetada mootor juba pärast testikatset ning Ogier ja Tänak maadlesid Mehhiko ralli esimesel päeval jõuallikate ülekuumenemisega.

Korsikal muutus olukord Fordide töökindlusega veelgi hullemaks, sest jõuallikad ja ka mitmed muud süsteemid kippusid streikima kõigil kolmel autol. Viimase kiiruskatse finišis võis Ogier’i suust kuulda pikka nimekirja kogu võistluse käigus esinenud tehnilistest riketest. Ja kuigi Ott Tänaku võistlus läks seekord rappa juba kolmandal kiiruskatsel teelt väljasõidu tõttu, siis teine päev tõi endaga kaasa peavalu laguneva tehnikaga.

Raske on muidugi pakkuda, miks uusi Fiestasid need probleemid vaevavad. Kindlasti ei kupu tiim neid avaldama, aga midagi selle töökindlusega lahti on. Nii mõnigi kõrvaltvaataja võiks ju nüüd öelda, et las tehasetiim paneb aga uued autod valmis ja uued jõuallikad kapoti alla nurruma, aga ega see nii lihtne kah pole.

Nimelt on MM-sarja reeglitega piiratud kasutatavate šassiide kui ka mootorite arv ühe hooaja jooksul ja seda kulude kokkuhoiu eesmärgil. Nii näiteks on ühe hooaja jooksul kasutatavate šassiide arv piiratud üheksaga võistkonna kohta ehk siis kolme sõitja kohta kokku. Mootorite arvule on reeglites määratud aga piirang sõitja kohta ja jõuallikaid tohib iga sportlane kasutada hooaja jooksul vaid kolme. Seega pole see väljavahetamine nii lihtne midagi.

Mis puutub aga Tänakusse, siis ega need Korsika käänulised teed (keegi on tabavalt öelnud, et Korsika saare kõik pikem sirge on Ajaccio lennuvälja stardirada), katkine asfalt ja madalad kiirused pole eestlasele kunagi hästi sobinud. Seega tuleb loota, et järgmised etapid, mis toimuvad kruusal, on ühele Eesti kruusateedel rallispordi alghariduse omandanud sõitjale palju hingelähedasemad.