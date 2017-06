Raul Jeets teeb koos Kuldar Sikuga Poolas WRC sarja debüüdi

Kahel viimasel hooajal autoralli Euroopa meistrivõistlustel osalenud Raul Jeets astub sellel hooajal sammu edasi, kui planeerib startida kolmel WRC etapil.

Esimene neist on juba sellel nädalavahetusel Poolas, kalendris on veel Soome ja Wales'i WRC etapid. Lisaks WRC rallidele on plaanis startida ka kahel Eesti rallil. Võistlusautoks on Skoda Fabia R5 ja võistlusklassiks WRC 2.

Selle hooaja meeskonnaks on Team Tehase Auto ja meeskonna koosseis on kasvanud. Kuna seni Jeetsi kõrval istnud Andrus Toomil on keeruline MM-rallisid oma töö tõttu ajagraafikusse sobitada, siis loeb WRC rallidel Jeetsile kaarti suurte kogemustega Kuldar Sikk, Eesti rallidel aga Andrus Toom.

„Peale kahte hooaega Euroopa meistrivõistlustel oli soov liikuda edasi. Ja selleks on loomulikult WRC sari, mis on samm edasi ja praegusel hetkel suuresti tänu Otile ja Martinile Eestis väga suurelt pildis. Sõidame Skoda Fabia R5 võistlusautoga ja tegime möödunud nädalavahetusel Lõuna-Eestis ka korraliku testi, mille käigus läbisime 100 kilomeetrit. Võistluspaus on olnud 9 kuud ja selle testiga saime hea enesetunde ning proovisime erinevaid seadeid. Oleme viimased hooajad sõitnud R5 autoga, seega auto on tuttav ja nüüd ootame juba suure huviga starti,“ rääkis Raul Jeets peale

testi.

Poola MM-ralli algab neljapäeval Mikolajki publikukatsega ja kokku läbitakse neljal päeval 23 kiiruskatset kogupikkusega 326,64 kilomeetrit. See on Jeetsi sõnul neile tõsine väljakutse.

„Ei ole varem nii pikka rallit sõitnud, mis on kindlasti korralik väljakutse. Kuldari lisandumine meeskonda on väga hea, arvestades tema kogemust WRC sarjas. Poolas on hea olla teine Eesti meeskond rajal ja meie eesmärk on leida seal endale hea kiirus,“ rääkis Jeets enne Poola MM-rallit.

