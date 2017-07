Raul Jeets ja Kuldar Sikk teenisid Soome rallil esimesed MM-punktid

Soome MM-ralli viimasel päeval oli kavas neli kiiruskatset. Oma karjääri teisel MM-rallil ja esmakordselt Soomes sõitev Raul Jeets tõusis koos suurte kogemustega kaardilugeja Kuldar Sikuga päeva jooksul WRC2 klassis koha võrra. Tehase Auto tiimi all Skoda Fabia R5 autoga sõitnud mehed said oma esimesed ühised punktid autoralli MM-sarjas ja nende koht WRC 2 klassis oli kuues.

Ralli viimasel päeval suuri riske võtta polnud vaja ja peale Hiroki Arai katkestamist tõusid nad kuuendale kohale. Üks eesmärkidest, Soome MM-ralli lõpetada, sai täidetud, samuti kuhjaga kogemust tuleviku tarbeks ja teadmise, mida on vaja teha, et Soomes kiirem olla. Üks on kindel, Soome ralli on keeruline, kuid samas väga nauditav, kui asjad toimivad.

„Soome rallil osalemine on midagi sellist, mida tahab iga rallimees. Selle lõpetamine samuti. Need asjad on nüüd tehtud ja selle üle on väga hea meel. Olen rahul ka sellega, et leidsime esimese korra jaoks optimaalse tempo, olid kohad, kus tundsime ennast kindlamalt ja seal saime rohkem nautida ja olid kohad, kus olime ettevaatlikud," sõnas Jeets.

"Päris kindlasti ei sõitnud me siin selle kiirusega, millega oleks tahtnud, aga olen kindel, et valisime õige taktika. Täna saan öelda, et meil on selgus olemas, mida peame tegema, et kiirust siin tõsta ja kindlasti tahaks kunagi siin veel sõita, sest see oli küll raske, aga suurepärane nädalavahetus. Millal see toimuma saab, seda on hetkel vara öelda. Küll saan kindlalt öelda, et oleme stardis 25.-26. augustil Eesti autoralli meistrivõistluste etapil, Lõuna-Eesti rallil. Peale Soomet saame seal hea tundega starti minna ja kindlasti ootab ees põnev võidusõit."

WRC2 klassi võitsid soomlased Jari Huttunen ja Antti Linnaketo (Skoda Fabia R5).