Rally Estonia toob suvel Lõuna-Eesti teedele kihutama WRC sarja tõelise tipptegija!

Rally Estonia korraldajad andsid teada, et 13.-15. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel toimuval rallil teeb kaasa Hyundai tehasepiloot Hayden Paddon koos kaardilugeja Sebastian Marshalliga.

See on esimene kord, kui Hyundai i20 Coupe WRC stardib Baltikumis. Sarnaselt teiste WRC sarja sõitjatega, kes Rally Estonial on startinud, on see Hyundai Motorsport meeskonnale heaks ettevalmistuseks enne Soome MM-rallit. Nii sõitjad kui meeskond tulevad siia suurte ootustega.

Tiimipealik Alain Penasse: "Meil on väga hea meel, et saame sellel aastal Haydeni ja Sebiga osaleda Shell Helix Rally Estonial. Me oleme näinud varasematel aastatel teisi meeskondi Eestis võistlemas ja testimas enne Soome MM-rallit ja see on andnud neile häid tulemusi. Otsustasime seda head eeskuju jälgida ja tuleme Eestisse ühe oma Hyundai i20 Coupe WRC autoga. Eesti teed on kiired ja seotud kurvidega ja oleme kindlad, et see on hea koht, kus saame oma autot enne Soome MM-rallit testida. Tean, et Eesti rallipublik on väga kõrgel tasemel ja et ralli on Eestis olulisel kohal. Seega on heameel pakkuda neile tipptasemel meelelahutust, olen kindel, et nad saavad hea elamuse vaadates meie WRC autot võistlemas."

Hayden Paddon: "Ootan väga meie starti juulikuus Shell Helix Rally Estonial. Olen seda võistlust jälginud juba mitu aastat ja Eesti teede iseloom, kiired ja hüpetega ning voolavate, seotud kurvidega, need on minu lemmikolud. Saame võistlusolukorras teha hea testi enne Soome MM-rallit. Mul on heameel, et saame tuua Eestisse meie kiire WRC auto ja sellega pakkuda publikule korralikku vaatemängu."

Urmo Aava, Shell Helix Rally Estonia direktor: "See, et Hyundai Motorsport osaleb Shell Helix Rally Estonial on meile suur au. Usun, et suudame neile pakkuda parimaid võimalusi võistlemiseks ja testimiseks enne olulist Soome MM-rallit. Meie eesmärgid ralli korraldamisel on luua turvaline ja innovaatiline ralli. Olles suhelnud erinevate WRC sarja meeskondadega võin kinnitada, et neil on samad ootused rallidele. Olen kindel, et Hayden ja Seb naudivad Lõuna-Eesti kiiruskatseid ja rallifännid saavad näha esimest korda Baltikumis Hyundai i20 Coupe WRC autot katsetel kihutamas."

Eesti meistrivõistlustena alustanud rahvusvaheline võistlus Rally Estonia oli 2014-2016 FIA ERC Euroopa autoralli meistrivõistluste etapp, mis valiti 2014. aastal FIA ERC sarja parimaks ralliks. Peale aastast pausi, mille korraldajad võtsid uute plaanide seadmiseks, toimub Rally Estonia 2018. aastal. Pikemaks eesmärgiks autoralli tippsarja, WRC etapi Eestisse toomine.

Shell Helix Rally Estonia 2018 toimub 13.-15. juulil Tartus, Otepääl ja Lõuna-Eesti teedel. Ralli meelelahutuskeskus on Tartu, hooldusala asub Otepääl, Tehvandi spordikeskuses ning kiiruskatsed Lõuna-Eestis.