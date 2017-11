Ralliportaal: tuleval WRC-hooajal heitleb tiitli eest neli meest, teiste seas ka Tänak

Sebastien Ogier (vasakul) ja Ott Tänak. Foto: @World, S PRESSE / PANORAMIC / @World

Ralliportaal Motorsport24 on teinud kokkuvõtte Hyundai rallimeeskonna hooajast. Kui mainitakse, et Hyundai oli hooaja eel suurimaks soosikuks, siis M-Spordi suurepärane esitus tähendas, et ka Hyundai peaks kokkuvõttes aastaga rahul olema. Samas vaadatakse ka tulevikku ning leitakse, et järgmisel aastal asub individuaalses arvestuses tiitli eest heitlema neli meest.