RALLIKOMMENTAAR | Kataloonia pühapäev: kas läheb kihutamiseks?

Ott Tänakul oli õigus, kui ta reede õhtul ütles, et Kataloonia MM-rallil laupäevaga asju lõplikult paika ei panda ning võidukihutamist jääb pühapäevaks küll ja veel.

Ainult et kes hakkab kihutama ja mille nimel?

Laupäevaga sai selgeks, et meeskondlik tiitel kuulub ülisuure tõenäosusega M-Spordile, sest kaks Hyundai meest – Andreas Mikkelsen ja Dani Sordo lõhkusid autod vastu sama kivi ning Thierry Neuville oli aeglane ning sai lisaks katse starti hilinemise eest 30-sekundilise karistuse.

Seega palub M-Spordi boss Malcolm Wilson tõenäoliselt Sebastien Ogier’d ja Ott Tänakut mitte üle pingutada. Tiitel eratiimile on kõva sõna.

Samas oleks Ogier’l vaja säilitada teist kohta, mis viiks ta suure sammu viiendale individuaalsele MM-tiitlile lähemale. Tänak seevastu sooviks liider Kris Meeke’ist üle sõita, siis astuks tema tiitliheitluses veerand kukesammu edasi ja Ogier tagasi. Ent kas Wilson lubab Tänakul ja Ogier’l lahingusse minna? Ta küll kinnitas, et tiimikorraldusi ei jaga, aga…

Meeke’il on tõestamist küll ja veel. Tänavu kihutab ta stiilis: kas pihtas või põhjas. Lisaks Mehhiko võidule on ta kirja saanud 8. koha punktid Soomest, ja kõik. Tal on vaja kindlasti näidata, et on sõidumees. Ent kui keegi tagant ei ründa, võtab temagi päeva rahulikult.

Vaatame, mida toob pühapäev. Loodetavasti ägeda võidusõidu ja esikolmiku: 1. Tänak, 2. Meeke, 3. keegi muu.

Muide, Tänak tõuseks MM-sarjas teiseks, kui võidaks, Neuville oleks viies ja saaks punktikatsel eestlasest kasvõi punkti vähem.