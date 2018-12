Ralliekspertide vaidlus: kes oli tänavu parem sõitja, kas Tänak või Ogier?

Clark arvas, et Tänak oleks pidanud autoga ettevaatlikum olema. "Kui ta oleks autoga rohkem arvestanud, oleks see terveks jäänud. See on fakt! Jari-Matti Latvala pidi küll oma sõidustiili muutma ja ta sai sellega hakkama ning tegi oma parimad kuus kuud. Tänak ei olnud piisavalt nutikas, et olukorraga kohaneda. Ogier aga oli. Täiesti mõttetu on vaadata ainult katsevõite."

Evans: "Saan su argumendist aru, kuid Tänak sai 32 katsevõitu rohkem."

Clark: "Ogieri saavutuse teebki tähelepanuväärseks see, et tal polnud isegi kõige kiirem auto, vaid Tänakul oli."

Evans pakkus vaidluse lõpetuseks kompromissi, vihjates Toyota aerodünaamilisele veale, mis põhjustas Tänaku katkestamised. "Kas saame kokku leppida, et Tänakult varastati tiitel?"

Clark: "Tänak oleks võinud kindlasti tänavu meistriks tulla ja usun, et järgmine hooaeg ta seda ka saavutab. 2018. aasta parim sõitja oli siiski kindlalt Ogier."

Thierry Neuville'i paigutas Evans oma edetabelis alles viiendaks, Clarki jaoks oli ta kolmas sõitja.