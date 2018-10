Ralliekspert: Lappi lahkub Toyotast Tänaku tõttu

"Lappi tunneb end Toyotas ebakindlalt, sest Tänak on meeskonna kindel esinumber. Kuna Jari-Matti Latvala aitab Tänakut ka järgmisel hooajal teise numbrina, ei taha Lappi kolmanda piloodi rollis jätkata," arutles Clark Toyota meeskonna teemadel.

Clark usub, et 27-aastase soomlase meeskonnavahetus tuleb ilmselt ka sellest, et Lappi pole tänavu hiilgavaid tulemusi näidanud. "Lappi tahab tulla maailmameistriks ja kuigi tal ei ole sellega kiiret, pole ta sel aastal Toyotaga eriti häid tulemusi näidanud ja aastad lähevad. Arvata võib, et sellest on alguse saanud ka jutud, et Lappi siirdub Citroeni."

"Ja samas tahab Sebastien Ogier endale saada Citroeni tugevat meeskonnakaaslast, kes aitaks tal MM-tiitli eest võidelda. Kui mullu oli tal abiks Tänak, siis tänavu ei ole Elfyn Evans ega Teemu Suninen suutnud Ogier'd aidata. Aga kui Lappi otsustabki liituda Citroeniga, siis ma ei näe, et tema elu kergemaks läheb, sest selles tiimis peab soomlane toetama Ogier'd," lisas Clark.