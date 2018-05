Ralliekspert lahkas Kris Meeke`i vallandamise tagamaid: käsk tuli ilmselt kõrgemalt poolt

Porter on kindel, et 38-aastane Meeke tuleb järgmiseks hooajaks WRC sarja tagasi. "Ta on võitnud viis MM-rallit, ta on sarja üks kiiremaid mehi ning ma oleksin väga üllatunud, kui ta hooaja lõpus pakkumisi ei saaks. Paljudel meestel saavad selle aastaga lepingud läbi. Sebastien Ogier võib minna Citröeni ja see jätaks M-Spordis ühe koha vabaks. Mis saab Jari-Matti Latvalast? Kas ta lahkub Toyotast? Me teame, et Tommi Mäkinen on Meeke`i talendi austaja. Aga vanus 38 ei tööta tema kasuks. Mida otsustab Hyundai oma sõitjate osas? Igatahes 2019. aastaks on sõitjateturul palju mänguruumi," arutles Porter.