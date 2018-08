Ralliekspert: kas Toyota moodustab supertiimi ja toob Tänaku kõrvale ka Neuville'i?

Viimati toimunud Saksamaa ralli kohta tõdes Clark, et Toyota on tõesti eriti kiire ja eelkõige just Ott Tänaku käes. Siiski on meeskonnal probleeme ja seda auto vastupidavuse osas. Sai ju viimati Saksamaal Jari-Matti Latvalale taaskord saatuslikuks tehniline probleem.

Hooaja viimasele neljale rallile otsa vaadates tõdes Clark, et tõenäoliselt on Tänak kõikide järgnevate võidukihutamise eel suurimaks soosikuks. “Toyota kiiruses ei ole üldse küsimus. Küsimus on ainult selles, kas auto peab alati vastu,“ tõdes Clark. “Olen kindel, et Tommi Mäkinen suudab lõpuks probleemid lahendada. Küsimus on, kas seda suudetakse teha juba enne käimasoleva hooaja lõppu. Tänak on praegu kõige kiirem sõitja. Selles ei ole mingit küsimust.“

Tänak ja Ogier kõige kiiremad

Clark usub, et sarnaselt Tänakule on ka viiekordne maailmameister Sebastien Ogier võimaline võitma järgneval neljal rallil. Saksamaal prantslase poolt näidatud kiirus ja võitlusvaim olid lihtsalt niivõrd head. Samas leidis ta, et MM-sarja üldliider Thierry Neuville ei võida kindlasti kõiki nelja rallit.