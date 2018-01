RALLIEKSPERDID UUEST HOOAJAST | Keda ennustatakse võitjaks? Kas keegi pakub maailmameistriks ka Tänakut?

MM-sarja alguse eel esitas ajakiri Autosport kaks konkreetset küsimust autoralli ekspertidele: "Kes tuleb individuaalseks maailmameistriks ja milline meeskond võidab tootja tiitli?"

Kõige enam kogus hääli Sebastian Ogier, keda pakuti maailmameistriks kolmel korral. Ülejäänud kolm eksperti nimetasid 2018. aasta maailmameistriks Jari-Matti Latvala, Thierry Neuville´i ja Ott Tänaku. Eestlase šansse hindas kõige kõrgemalt Autosport.com ajakirjanik Matt Beer.

Tootjate osas sai koguni neli nominatsiooni Hyundai, korra tõsteti esile M-Sport ja Toyota.

Ahead of the @OfficialWRC season opener in Monte Carlo tomorrow, our office rally aficionados have dropped their 2018 championship predictions ⬇️

Who are you backing to win the driver and manufacturer titles? 🤔 pic.twitter.com/EScrixfima— Autosport (@autosport) January 24, 2018