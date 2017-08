Ralliässad asusid ootamatult Saksamaa rallit kritiseerima

Saksamaa autoralli MM-etapp sai tänavuseks hooajaks uue kuue. Võistluse kiiruskatseid muudeti, kuid rallimeeste sõnul teevad muudatused võidusõidu aga igavaks.

Saksamaa ralli keskus nihkus veidike lõuna poole, kui võistluse senise baasi Saarbrückeni asemel pandi keskus püsti Trierisse, kirjutab Autosport.

Saksamaa rallil kasutatakse traditsiooniliselt kolme tüüpi teid. Saksamaal sõidetakse ikka viinamarjaistanduste vahel, Baumholderi sõjaväebaasis ning Saarlandi külateedel.

“Nad on muutnud kogu ralli olemust. Varasemalt oli tegemist tõeliselt suurepärase ralliga, kuid nüüd muudeti see väga igavaks,“ teatas üks tundmatuks jääda soovinud WRC-piloot. “Ralli koosneb nüüd peaaegu ainult sirgetest. Esmalt on sirged ja seejärel tulevad peaaegu sirged kurvid. Asjal puudub mõte. Minu jaoks on see kõik lihtsalt igav.“

Hyundai piloodi Hayden Paddoni kaardilugeja Seb Marshall tunnistas, et paljud laupäevased ja pühapäevased katsed on liialt kiired, kus ei olegi võimalik konkurentidest eriti palju kiiremini sõita. “Vahe saab tulla ainult tänu auto võimsusele,“ teatas ta.

Citroeni piloodile Craig Breenile valmistas aga muret korraldajate otsus, mille kohaselt läbitakse Wader-Weiskircheni katset reedel koguni kolm korda.

“Ma saan korraldajatest aru, kuid meie peame seda kiiruskatset kolm korda läbima. Kui peaks sadama, siis saab see olema tõeline õudusunenägu,“ rääkis Breen.