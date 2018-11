Ralli kuldajad on peagi tagasi? Ka Subaru ihkab naasta MM-sarja

Väidetavalt arendab Subaru praegu Euroopa turule uut luukpära-mudelit, mida esitletakse järgmisel aastal ja mis olekski ralliauto baasiks. MM-sarja võiks Subaru jõuda juba 2020. aastal.

Jaapanist pärit allikas kinnitas portaalile, et Subarute müük Euroopas on pidevas languses alates 2008. aastast, mil automark ralli MM-ilt lahkus. Teine põhjus, miks soovitakse naasta, on Toyota edu. Toyota juhib enne viimast etappi Austraalias MM-i meeskondlikku arvestust ja Ott Tänakul on võimalus võita individuaalne tiitel.

Juttude põhjal on veel üks Jaapani autotehas – Mitsubishi – naasmas 2021. aastal ralliradadele.