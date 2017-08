Rajalt välja sõitnud Tänak: mul oli väga palju õnne, et sain jätkata

“Tegelikult ei olnud kiiruskatse meie jaoks väga hea. Rajal oli väga kitsas osa, kus tõmbasin käsipidurit. Ma ei näinud üldse aknast välja ja sõitsime otse viinamarjaistandusse. Mul oli väga palju õnne, et sain rajale tagasi,“ sõnas Tänak kuuenda kiiruskatse kohta.

“Mul on väga kahju, et ma ei võtnud täisvihmarehve nagu meeskond soovitas,“ lisas eestlane.

SS6: "Actually not a great stage as I went into the vineyards and was really lucky! Wish I had gone with all full wets!" #WRC #ADACRallye pic.twitter.com/yZFQAtgTtr