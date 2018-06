Räikkönen vihastas naisajakirjaniku peale: rallist ei tea ta mitte midagi!

Ferrari vormelimeeskonna sõitja Kimi Räikkönen nimetas teda Toyota rallimeeskonnaga seostanud naisajakirjanikku kuulujuttude levitajaks.

Kui Racefans.net küsis Räikkönenilt kommentaari Soome meediast alguse saanud kuulduste kohta, et ta siirdub uueks hooajaks Toyota WRC meeskonda, vastas soomlane: "Kui te räägite selle leediga, kes selle kirjutas, siis saate aru, et tal pole erilisi teadmisi ei rallist ega ka muust."

"See on puhas kuulujutt. Muidugi olen ma rallist huvitatud, millal iganes ma ka ei lõpetaks (F1 karjääri), see pole ju saladus, kuid mul pole selleks (WRC-ga liitumiseks) mingit lepingut. Inimesed muudkui kirjutavad, aga see pole minu teema," teatas Räikkönen ja lisas kurjalt: "Kõige naljakam oli selles artiklis, et Mika Häkkinen olevat kõike kinnitanud. No tõesti! Leedi, kes selle kirjutas, ei tea minu elust mitte midagi!"

Enne Räikköneni avaldust jõudis need kuuldused ümber lükata ka Toyota spordidirektor Kaj Lindström, kes ütles sel nädalal, et pole Räikköneni võimaliku palkamise kohta oma tiimijuhtidelt midagi kuulnud.