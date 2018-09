Räikkönen lubas ralli neljakordsele tšempionile Soome rallil ära panna

Räikkönen teatas, et Kankkunen on vanaks jäänud ja saab temalt rallis pähe. „Kui, siis unenäos, poisike,” vastas Kankkunen. „Vormelit ma sõita ei oska, aga rallis, kurat, sa mind minu eluajal ei võida.”

Asi läks nõnda kaugele, et duo otsustas 2019. aasta Soome rallil Jyväskylä rallil rinnad kokku panna. Toyota rallimeeskonna boss Tommi Mäkinen, kes samas viibis, lubas mõlemale ka WRC autod anda.

Kuna Räikkönen sõlmis kahe aasta pikkuse lepingu Sauberiga, lükkub duell edasi. Ja pole kindel, kas see üleüldse toimub, sest Mäkinen ei pruugi meestele autosid laenata. „Ah see oli see presidendi vastuvõtu jutt,” meenus Mäkinenile, kui Iltalehti ajakirjanikud asja kohta pärisid. „Ei saa lubada, et mehed minult autod saavad, meil ei ole neid nii palju.”

Mäkinen ei soostunud ka pakkuma, kumb võidaks, Räikkönen või Kankkunen. „Jaaa... Raske spekuleerida. Mõlemad on kõvad võidusõitjad,” vastas Mäkinen.