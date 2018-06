Punktikoha suunas kihutav Ott Tänak hoiab parimat varustust pühapäevaks

Tänak on laupäeval sõitnud kõvade rehvidega, et hoida pehmeid rehve pühapäevaseks puntikatseks.

“Oleme sõitnud kõvade rehvidega. Nendes oludes ei tööta need kõige paremini. Hoiame pehme seguga rehve homseks,“ viitas Tänak sellele, et pühapäevasel punktikatsel tuleb võtta maksimum.

Üldarvestuses on eestlase jaoks puhta sõiduga püütav 8. koht. Praegu kokkuvõttes 8. kohal olev Jan Kopecky kaotab liidrikohal sõitvale Sebastien Ogier'le 7.25,5 ehk kaheksas koht on Tänakust nüüd 3.00,6 kaugusel. Tänase võistluspäeva alguses oli 8. positsioon Tänakust 5.19,5 kaugusel.

⏱ SS12:

💭 "We have been driving on the hard tyre and on these conditions they don't work properly. We are saving the soft tyre for tomorrow."



1️⃣ Neuville 17:59.1

2️⃣ Latvala +6.7

3️⃣ Paddon +7.5

4️⃣ Lappi +7.7

...

7⃣ TÄNAK +15.7#RallyItaliaSardegna #GoOtt pic.twitter.com/s5XWEHasrl